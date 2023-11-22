عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: نجاح وساطة مصر لتنفيذ هدنة بقطاع غزة يؤكد مكانتها

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدؤوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليل للجهود المصرية الداعمة للقضية.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية أكدت ولا تزال مرارا وتكرارا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وشدد على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال، ولا يزال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

المساعدات الانسانية الوساطة المصرية القطرية الأمريكية قطاع غزة السلام الشامل أمن مصر القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

ترشيحاتنا

تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الآن.. تعرف عليها

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

بعد الإعلان عن هدنة غزة.. وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة إقليمية من لبنان

صفقة تحرير الرهائن ونهاية نتنياهو.. الحكاية كاملة لانتصار المقاومة الفلسطينية

الإجابة مصر| العالم يرحب بهدنة غزة ويشكر الوسطاء.. والسيسي يعد بمواصلة الجهود لتحقيق العدالة| تفاصيل

إمام محمدين يهاجم وائل رياض: منتخب الشباب محتاج مدربا أكبر وأقوى منك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ