عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطباء الفيوم تنعى  ضحية أسانسير أبراج الزراعيين| تفاصيل

طبيب الفيوم ضحية
طبيب الفيوم ضحية اسانسير نقابة الزراعيين

نعى  مجلس نقابة الاطباء بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمد  عثمان نقيب الأطباء بالفيوم،  فقيد شباب أطباء الفيوم د.محمود يوسف أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى العام والذى وافته المنيه، عقب  سقوطه بأسانسير  البرج الذى يقطن به بأبراج الزراعيين بمدينة الفيوم.

 

أكدت نقابة الاطباء فى بيانها الصادر اليوم ، بأن المغفور له ، كان يتميز بالخلق والاداء الجيد والمتميز والخبرة فى عمله الطبى بقسم النسائ والتوليد بمستشفى الفيوم العام  ،  و غفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وزوجته واولاده الصبر والسلوان والعزاء اليوم الاربعاء بمسجد ناصر الكبير  

 

وكان اهالى  محافظة الفيوم قد أدوا  صلاة الجنازة علي جثمان الشاب الراحل،  في مسجد ناصر الكبير، بحى الورشة  بمدينة الفيوم، ثم قاموا بتشييع الجثمان، الي مثواه الأخير، بمقابر عائلته بمدينة الفيوم الجديدة.

 

وكان الشاب الراحل أصيب منذ أيام، إثر سقوط مصعد في عمارة سكنية، بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقله الي إحدى المستشفيات الخاصة بالفيوم ثم إلى إحدى مستشفيات  القاهرة ولفظ أنفاسه الأخيرة وارتقى الى الرفيق الأعلى، بعدما  فشلت محاولات علاجه.

 

الطبيب الراحل متزوج ويعول 3 أطفال فى عمر الزهور، ومن عائلة تنتمى إلى القبائل العرة، ومشهود عنه بين الجميع وزملائه بمستشفى الفيوم العام بالخلق ويميل دائما إلى فعل الخير .

 

 

 

 

 

مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض

a1031349-37be-4cbd-a2ff-2555a1d784cd
a1031349-37be-4cbd-a2ff-2555a1d784cd
ad44c3ec-9b81-4a61-897d-d77245587644
ad44c3ec-9b81-4a61-897d-d77245587644
2711afea-77a4-420e-974c-0e2490b587bc
2711afea-77a4-420e-974c-0e2490b587bc
404333786_742974341190458_318410765084005741_n
404333786_742974341190458_318410765084005741_n
أبناء الفيوم اخبار الفيوم محافظة الفيوم نقابة الأطباء طبيب النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

ترشيحاتنا

وزير التجارة: لدينا توجه سياسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 14 سيارة إسعاف تابعة لنا لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد

صحف السعودية.. هدنة في غزة بجهود مصرية و قطرية و فرنسا تأمل في إطلاق سراح مواطنيها الرهائن لدى حماس

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ