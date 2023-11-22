أطباء الفيوم تنعى  ضحية أسانسير أبراج الزراعيين| تفاصيل

نعى مجلس نقابة الاطباء بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء بالفيوم، فقيد شباب أطباء الفيوم د.محمود يوسف أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى العام والذى وافته المنيه، عقب سقوطه بأسانسير البرج الذى يقطن به بأبراج الزراعيين بمدينة الفيوم.

أكدت نقابة الاطباء فى بيانها الصادر اليوم ، بأن المغفور له ، كان يتميز بالخلق والاداء الجيد والمتميز والخبرة فى عمله الطبى بقسم النسائ والتوليد بمستشفى الفيوم العام ، و غفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وزوجته واولاده الصبر والسلوان والعزاء اليوم الاربعاء بمسجد ناصر الكبير

وكان اهالى محافظة الفيوم قد أدوا صلاة الجنازة علي جثمان الشاب الراحل، في مسجد ناصر الكبير، بحى الورشة بمدينة الفيوم، ثم قاموا بتشييع الجثمان، الي مثواه الأخير، بمقابر عائلته بمدينة الفيوم الجديدة.

وكان الشاب الراحل أصيب منذ أيام، إثر سقوط مصعد في عمارة سكنية، بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقله الي إحدى المستشفيات الخاصة بالفيوم ثم إلى إحدى مستشفيات القاهرة ولفظ أنفاسه الأخيرة وارتقى الى الرفيق الأعلى، بعدما فشلت محاولات علاجه.

الطبيب الراحل متزوج ويعول 3 أطفال فى عمر الزهور، ومن عائلة تنتمى إلى القبائل العرة، ومشهود عنه بين الجميع وزملائه بمستشفى الفيوم العام بالخلق ويميل دائما إلى فعل الخير .

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