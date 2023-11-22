عمرو يوسف يقدم مسرحية "قصة حياة أمي" في موسم الرياض

يستعد الفنان عمرو يوسف لعرض مسرحيته الجديدة قصة حياة أمي، يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

المسرحية تضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم عمرو يوسف وريم مصطفي وأسماء جلال ومصطفي خاطر وإيمان السيد .

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير دوره ضمن أحداث فيلم أولاد رزق 3، والذي من المقرر طرحه في السينمات العام القادم.

ويعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

