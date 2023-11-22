أقوى من هواوي.. أفضل 10 هواتف مزودة بكاميرات لعام 2023

تتميز معظم الهواتف الذكية المتطورة هذه الأيام بقدرات كاميرا متطورة للغاية، تسمح للمستخدمين بالتقاط لحظاتهم المفضلة بسهولة، سواء كان ذلك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة أو التقاط لقطات ليلية مميزة، حيث يمكن للهاتف القيام بكل ذلك بسهولة، في حين أن معظم الهواتف تنجز المهمة بشكل جيد على قدم المساواة، إلا أن هناك عاملا يجعلها تتفوق على منافسيها بالسوق إلا وهو إعداد الكاميرا.

لذلك خلال السطور التالية، سنستعرض إليك أفضل الهواتف المزودة بكاميرات في العالم، وفقا لتصنيفات منصة اختبارات الكاميرا DXOMARK.

أفضل 10 هواتف مزودة بكاميرات لعام 2023



1. هاتف هواوي Huawei P60 Pro:

- يحتوي هاتف هواوي Huawei P60 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تدعم تقنية OIS وتدعم فتحة f/1.4 إلى f/4.0 القابلة للتعديل.

- يدعم الهاتف كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل في الخلف تحتوي على مستشعر للتثبيت البصرى للصورة OIS وتكبير بصري يصل إلى 3.5 أضعاف.

- إلى جانب الكاميرا الأساسية والمقربة، هناك أيضا عدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.2.

- يمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل وفتحة f/2.2.

- تشتمل الأوضاع والميزات الرئيسية لكاميرات Huawei P60 Pro على ميزة Super Macro، وStory Creator، وDual-View Video، والتركيز التنبؤي رباعي الأبعاد، وCapture Smiles، والرسم الضوئي.

Huawei P60 Pro

2. هاتف iPhone 15 Pro Max:

- تمكن هاتف آبل iPhone 15 Pro Max من الحصول على الترتيب الثالث في تقييمات DXOMARK في تتابع سريع بعد مرور بعض الوقت على إطلاقه.

- يحمل الهاتف كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل تتميز بميزة OIS المستشعرة لتحقيق استقرار أكثر دقة مقارنة بـ OIS العادي.

- يحتوي الهاتف على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f/2.2 ومجال رؤية 120 درجة.

- يمتاز iPhone 15 Pro Max بكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل والتي تأتي مع تقريب بصري يصل إلى 5x، والذي يدعم أيضا OIS المستشعر.

- يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل موجودة داخل الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرات الخلفية وكاميرات السيلفي.

iPhone 15 Pro Max

3. هاتف iPhone 15 Pro:

- يأتي هاتف آبل iPhone 15 Pro مزودا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل تتميز بميزة OIS لتحويل المستشعر لتحقيق استقرار أكثر دقة مقارنةً بـ OIS العادي.

- يتميز الهاتف بعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f/2.2 ومجال رؤية 120 درجة.

- على عكس iPhone 15 Pro Max، يحتوي هاتف iPhone 15 Pro على كاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل تأتي مع تقريب بصري يصل إلى 3x.

- يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل موجودة داخل الجزيرة التفاعلية Dynamic Island، وعلاوة على ذلك، يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرات الخلفية وكاميرات السيلفي.

iPhone 15 Pro

4. هاتف جوجل Pixel 8 Pro:

- يتميز هاتف جوجل الجديد Pixel 8 Pro بإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم PDAF ثنائي البكسل، والتركيز البؤري التلقائي بالليزر متعدد المناطق، وOIS.

- يوجد بالهاتف مستشعر تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل يصل إلى 5x باستخدام الجهاز، كما أنه يعزز اللقطات طويلة المدى باستخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة أي بكسلات أو ضبابية.

- إلى جانب الكاميرات الأساسية والمقربة، يحتوي هاتف جوجل Pixel 8 Pro أيضا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

- في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل داخل الفتحة المركزية لجهاز Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro

5. هاتف أوبو Find X6 Pro:

- يحتوي هاتف أوبو Find X6 Pro على كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر سوني IMX989 بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 بوصة تأتي مزودة بتقنية OIS.

- تساعد الكاميرا الرئيسية في Find X6 Pro على عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية OIS مع دعم تكبير بصري 2.8x.

- لالتقاط مجال رؤية أوسع، توجد أيضا كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

- توجد داخل الفتحة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

- تعاونت شركة أوبو مع العلامة التجارية Hasselblad لضبط الكاميرات في هاتف Find X6 Pro. يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K عبر الكاميرات الأمامية والخلفية.

Find X6 Pro

6. هاتف هونر Magic 5 Pro:

- يشتمل جهاز هونر Magic5 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف تدعم تقنية OIS.

- توجد عدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري يصل إلى 3.5x.

- يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا عمق ثلاثية الأبعاد.

- يمكن للمستخدم تصوير مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية باستخدام الكاميرات الخلفية والأمامية.

Magic5 Pro

7. هاتف أوبو Find X6:

- يعد هاتف أوبو Find X6 Pro أيضا أحد أفضل الهواتف الذكية من حيث الكاميرا في العالم حاليً، وفقًا لتصنيفات DXOMARK، تمامًا مثل نظيره “Pro”، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بفتحة OIS وفتحة f/1.8.

- يتم التعامل مع اللقطات ذات الزاوية الواسعة بواسطة عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

- هناك أيضا عدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS مع دعم تكبير بصري 2.8x.

- يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل يمكنها تصوير مقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل.

Find X6 Pro

8. هاتف هواوي Mate 50 Pro:

- يأتي في المرتبة الخامسة هاتف هواوي Mate 50 Pro الذي يوفر كاميرا أساسية ذات فتحة قابلة للتعديل بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية OIS.

- هناك أيضًا عدسة مقربة كبيرة بدقة 64 ميجابكسل تسمح بتقريب بصري يصل إلى 3.5x لالتقاط لقطات قريبة واضحة. تتكون هذه العدسة أيضًا من OIS.

- أما بالنسبة للنقر على مجال رؤية واسع، فهناك زاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

- وأخيرًا، يوجد كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل موجودة داخل الشق وتدعم تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، تمامًا مثل الكاميرات الموجودة في الخلف.

Mate 50 Pro

9. هاتف جوجل Pixel 8:

- يشتمل إعداد الكاميرا في هاتف جوجل Pixel 8 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم PDAF ثنائي البكسل، والتركيز البؤري التلقائي بالليزر متعدد المناطق، وOIS.

- إلى جانب الكاميرا الأساسية، يحتوي الهاتف على مستشعر فائق الدقة بدقة 48 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 126 درجة.

- في المقدمة، هناك كاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل تقع مباشرة داخل الثقب المركزي لجهاز Pixel 8.

Pixel 8

10. هاتف جوجل Pixel 7 Pro:

- حصل هاتف جوجل Pixel 7 Pro للعام الماضي، على أعلى التقييمات في تصنيفات DXOMARK.

- يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف تدعم ثنائي البكسل PDAF وLaser AF وOIS.

- تعتني العدسة المقربة بدقة 48 ميجابكسل بالتقاط لقطات تكبير يمكن أن تصل إلى 5x بصريا.

- يحتوي هاتف Pixel 7 Pro أيضا على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تتمتع بمجال رؤية يبلغ 126 درجة.

- وأخيرًا، هناك كاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميجابكسل يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K و60 إطارًا في الثانية، تمامًا مثل بقية الكاميرات الموجودة في Pixel 7 Pro.

