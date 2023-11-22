عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور وهشام ماجد في جنازة شقيق شريف رمزى

شريف رمزى
شريف رمزى

حرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والاعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

ويقوم حاليا الفنان شريف رمزى بتشجيع جثمان شقيقة صلاح الذى توفى اليوم بعد صراع طويل مع المرض وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور عدد من المقربين لتقديم وأجر العزاء للفنان شريف رمزى فى وفاة شقيقه.

رحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أزمة صحية فى المخ.

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بعد زواجها بأيام.. أول ظهور للفنانة بسمة داود وصور جديدة من زفافها

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني  رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي،  ابن المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي قد أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي شقيق شريف رمزى في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا انه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

شريف رمزى 

قرر الفنان شريف رمزى تشييع جثمان شقيقه صلاح من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأعلن الفنان شريف رمزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام  وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.

وفي وقت سابق، كشف الفنان شريف رمزي ، عن تطورات حالة شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

وقال شريف رمزي: شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، وفى هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء، فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شيء لفعله .

الاعلامي رامي رضوان الفنان هشام ماجد الفنان شريف رمزي المخرج محمد شاكر خضير المنتجة شهد رمزي هشام ماجد ريهام عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

رواية أبو الهول.. ابنة أحمد مراد تخطف الأنظار فى أول ظهور

لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع ويحقق 131 مليون جنيه

أنا مش شيخ يا جماعة.. تامر حسنى ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان شريف رمزى.. تفاصيل

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

كورال عباد الشمس الفلسطيني ينشدون أغانى التراث مع منى الشاذلى

ترشيحاتنا

روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة |تفاصيل

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ