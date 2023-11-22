للقاء الرئيس السيسي.. الملك عبد الله الثاني يغادر الأردن متجها إلى مصر

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غادر البلاد متوجها إلى القاهرة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن، بحضور هيئة الوزارة.

وعلى جانب آخر، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأشادت بالجهود التي بذلتها دولة قطر و جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.