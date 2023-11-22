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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقامة الدورة الأولى من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والمناخ 2024

صدى البلد

اختتمت اليوم فعاليات "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة"، والذي استمر في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من نوفمبر الجاري، ونُظِمَت خلاله مجموعة من الأنشطة التدريبية في مجال السينما مثل التصوير والديكور، وأقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وفي ختام الملتقى دشنت مؤسسة مسار للثقافة والفنون الدورة الأولى من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والمناخ كأول مهرجان سينمائي في محافظة الفيوم، وحددت إدارة المهرجان الربع الأخير من العام القادم 2024 لإقامة الفعاليات بتواجد فني كبير بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

يأتي المهرجان بالتوازي مع الاهتمام العالمي بالبيئة وبالتحول الأخضر واللجوء إلى الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري، ومن المقرر مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام المعنية بالبيئة والمناخ من كل دول العالم كما ستنظم مجموعة من الفعاليات على هامش المهرجان بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والعالمية.

وخلال حفل التدشين كشف عن تشكيل إدارة المهرجان، حيث أُعلن المخرج هاني لاشين رئيس شرفيا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرا عاما للمهرجان، والدكتور سمير شاهين مديرا إداريا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مؤسسا مشاركا ومستشارا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح مستشارا فنيا للمهرجان والناقد عصام زكريا مستشارا فنيا للمهرجان، ونرمين عامر مديرا للإعلام والعلاقات العامة، ومن المقرر الإعلان عن مجلس أمناء المهرجان والذي يضم عددا كبيرا من النجوم وخبراء السينما وذلك خلال الأيام القادمة.


وحول الإعلان عن تدشين المهرجان، قال المخرج سيد عبد الخالق، مدير مهرجان الفيوم في بيان له، إنه سعيد للغاية بإقامة أول مهرجان معني بأفلام البيئة في محافظة عزيزة مثل محافظة الفيوم، مضيفا أنه، "بعد موافقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبعد التنسيق مع اللجنة النوعية للسينما بوزارة الثقافة وبدعم الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم ستقام فعاليات المهرجان المعني بالبيئة بكل ما تعنيه من مفاهيم أيكولوجية ومناخية وأنه تم اختيار الفيوم لاحتضان المهرجان لما تحمله من خصوصية جغرافية ومناخية مميزة".


وأعرب المخرج الكبير هاني لاشين الرئيس الشرفي للمهرجان عن سعادته الغامرة بإطلاق مهرجان للأفلام في الفيوم، مضيفا أنه يشجع دائما على نشر ثقافة المهرجانات في كل المحافظات وصناعة أعمال سينمائية وتليفزيونية عن كل محافظة أيضا، مشيرا إلى أن له ذكريات رائعة مع محافظة الفيوم في بداياته حيث صور مسلسل "الباقي من الزمن ساعة" في عدة أماكن بالمحافظة، وشهد المسلسل تقديم عدد من النجوم في بداياتهم مثل أحمد عبد العزيز وشريف منير  وفايزة كمال وعلي الحجار بالإضافة إلى عدد من العمالقة مثل فريد شوقي، معبرا عن أمنيته بتقديم مهرجان مختلف.

محافظة الفيوم محافظ الفيوم الناقدة ناهد صلاح الناقد عصام زكريا أحمد مجدى هاني لاشين

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