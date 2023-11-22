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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

صدى البلد

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ،  صباح اليوم، بجولة ميدانية ،تابع خلالها سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها. 


تفقد المحافظ مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ، حيث يجرى حالياً العمل في إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، وذلك بعدما تم الانتهاء من فرش التربة الزلطية وعمل صبة الأساسات، تمهيدا ً لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على إجمالي  مساحة تزيد عن 2900م ،لإنشاء سوق حضاري" وفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية ،والتي تشمل غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه و كافتيريات، ومداخل"بوابات "للسوق وسور كبير بمحيط السوق. 

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وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كافة الجهات ، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة  التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.

 

رافق المحافظ خلال الجولة : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،الأستاذ فواز رجب  نائب رئيس المدينة،الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس محمد أشرف وحدة الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بني سويف  وبعض مهندسي بالمكتب الفني والوحدة المحلية.

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