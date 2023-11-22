مصر أكتوبر يدعو جموع الشعب المصري للاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم السيسي

قال المهندس أحمد حلمى الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وأعلن موقف واضح برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الموتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير.

ودعا الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

كما دعا المهندس أحمد حلمى، جموع الشعب المصري بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس السيسي والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والتطوير، مؤكدا على أن مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وحماية الاراضى المصرية مشيرا إلى أن أمن مصر وأرضها خط أحمر لمن يعتدى.

جاء ذلك بحضور لفيف الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القبائل العربية وأهالي الإسكندرية.