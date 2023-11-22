عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر يدعو جموع الشعب المصري للاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم السيسي

أحمد حلمى الأمين
أحمد حلمى الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية

قال المهندس أحمد حلمى الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وأعلن موقف واضح برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الموتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك في المدينة الشبابية بأبي قير.

ودعا الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

كما دعا المهندس أحمد حلمى، جموع الشعب المصري بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس السيسي والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والتطوير، مؤكدا على أن مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير وحماية الاراضى المصرية مشيرا إلى أن أمن مصر وأرضها خط أحمر لمن يعتدى.

جاء ذلك بحضور لفيف الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القبائل العربية وأهالي الإسكندرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية غزة حزب مستقبل وطن صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

ترشيحاتنا

توزيع 2 مليون شيكل.. قرار عاجل من الحكومة الفلسطينية يخص أهالي غزة

إطلاق صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين من طراز كروز

إصابتين جراء عملية استهداف دراجة نارية في جنوبي لبنان

الجرام يتخطى حاجز الـ3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

لجنة عربية تطالب بإجراءات حاسمه لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

بعد حادث الطائرة المسيرة.. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

فيديو

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ