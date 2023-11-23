الأسعار بتنزل.. Vivo أصدر موبايل جديدا بـ 4300 جنيه

تم إطلاق هاتف فيفو Vivo الذي يحمل رقم الطراز V2317A مؤخرًا من قبل سلطة TENAA في الصين و كشف الإدراج عن المواصفات الكاملة للهاتف ، جنبًا إلى جنب مع صوره، تم إصداره رسميًا أخيرًا تحت اسم Vivo Y12.

يتميز Vivo Y12 4G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش توفر جودة عرض HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل.

ويأتي هاتف Vivo Y12 4G مدعوم بمعالج MediaTek Helio G85 ، مصحوبة بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR4x. يوفر الهاتف سعة تخزين كبيرة مع 128 جيجابايت من سعة تخزين eMMC 5.1 ، قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير ، يتميز Vivo Y12 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، تتكون من عدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مفصلة، وتشمل ميزات الأمان ماسح ضوئي للأصابع مثبت على الجانب وفتح الوجه.

الأسعار بتنزل.. Vivo نزلن موبايل جديد بـ 4300 جنيه

يأتي هاتف Vivo Y12 4G مزودا ببطارية 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات عبر منفذ USB-C.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتفظ براحة مقبس الصوت 3.5 مم. يعمل بنظام Origin OS 3 ، المستند إلى Android 13.

يبلغ قياس أبعاد الجهاز 163.74 × 75.43 × 8.09 مم ، ويزن 186 جرامًا.

سعر وتوافر Vivo Y12 4G

بسعر حوالي 140 دولارًا أي ما يعادل 4300 جنيه مصري ، يتوفر Vivo Y12 4G بلونين ، مثل Wild Green و Crystal Purple.

في أخبار ذات صلة ، أطلقت Vivo للتو سلسلة Vivo X100 من الهواتف الذكية في السوق الصيني.

تنتشر التسريبات بأن العلامة التجارية ستكشف عن سلسلة Vivo S18 من الهواتف الذكية في ديسمبر في الصين. من المتوقع أن يتميز S18 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ، بينما قد يأتي S18 Pro بمعالج Dimensity 9200 Plus.