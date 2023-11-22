جامعة الفيوم: ندوة "انزل شارك.. صوتك مستقبلك" بكلية الآداب

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم ندوة "انزل شارك.. صوتك مستقبلك" التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.، التى أقيمت تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور أ.د هاني أبو العلا وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وأ. أحمد دياب القائم بأعمال مدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

واستضافت الندوة أ.محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وأ.حنان حمدي مدير البرامج بمركز النيل للإعلام، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/٢١ بمقر الكلية.

أكد أ.د طارق عبد الوهاب عميد الكلية ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واختيار الطلاب لمن يمثلهم لتحقيق قيم المواطنة والمشاركة الإيجابية في صنع القرار.

وأوضح أن المشاركة هي توجه معرفي وسلوكي ويحب أن يكون هناك دوافع حقيقة للمشاركة لخلق حالة من التنوع ، ومن جانبه وجَّه أ.د هاني أبو العلا بضرورة ممارسة الحقوق الدستورية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة. ، وأشار إلى ضرورة أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع بوصفهم قادة المجتمع في المستقبل.

وأوضح أ. محمد هاشم أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني وحق من حقوق الوطن علينا ، مؤكدًا أن من يحق لهم المشاركة في الانتخابات حوالي 60 مليون مواطن في الداخل والخارج ، داعيًا الشباب لاختيار المرشح الذي يقدم برنامج ويمتلك رؤية حقيقة لإدارة البلاد.

من جانبها أوضحت أ.حنان حمدي أن الندوة تهدف بشكل مباشر للتواصل مع الشباب وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

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