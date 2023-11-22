الأمم المتحدة تحشد قدراتها كافة لدعم تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة ستبذل جهودها لتعظيم نتائج اتفاق التهدئة الإيجابية في قطاع غزة على الوضع الإنساني، وستحشد قدراتها كافة لدعم تنفيذه، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال جوتيريش، إنه يجب على إسرائيل ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة في غزة، مؤكدًا أن عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.

وكانت رابطة العالم الإسلامي أدانت بأشدِّ العبارات، قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية"واس"، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.