خطوة مهمة ولابد من المزيد..الأمم المتحدة تعلق على اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين ؛ واعتبرته "خطوة مهمة"، ولكنها شددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة ستحشد كافة قدراتها لدعم تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة.

وأضاف: "سنبذل الجهود لتعظيم أثر اتفاق التهدئة الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة".

وقبل قليل، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن وقف إطلاق النار بين الحركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وكانت قطر قد أعلنت، صباح اليوم، نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها،أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.