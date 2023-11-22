وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية يطالبون بتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار

خلال مبحاثاتهم مع وزير الخارجية البريطاني..

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”، أن وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يبحثون مع وزير الخارجية البريطاني ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

كما أكد وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل ومستدام وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة تحت وطأة الحصار والقصف المستمر.

كما شدد وزير خارجية بريطانيا على إسرائيل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.