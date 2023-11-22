مستقبل وطن بقنا يطلق أكبر حملة لطرق الأبواب دعما للرئيس السيسي

أطلقت أمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ،اليوم الاربعاء، أكبر حملة لطرق الأبواب دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة .



وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبد الفتاح آدم، إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية وتسليط الضوء والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف ربوع الجمهورية وعلى رأسها المبادرة الإنسانية الأعظم في التاريخ الحديث وهي مبادرة "حياة كريمة" وضرورة الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي للاستمرار قدما في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.



من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن يحيي خلاوي أمين الشباب بالمحافظة أنه يشارك في الحملة نحو 1000 شاب وفتاة من الكوادر الحزبية بأمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة وتستهدف الوصول لما يزيد عن مليون و500 ألف ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية .



من جانبها، أوضحت المهندسة عبير النجار أمينة المرأة ببندر قنا أن الحملة في يومها الأول زارت قرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت وقرية الكلاحين بمركز قفط ومناطق ببندر قنا وأخري بمركز فرشوط باعتبارها أماكن بها كتل تصويتية عالية لحثهم على ضرورة المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الدولة للاستمرار نحو تحقيق تطلعات المواطنين نحو الجمهورية الجديدة.