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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

صدى البلد

أكد موفد قناة  “القاهرة الاخبارية” في خبر عاجل، أن هناك 15 شاحنة وقود و90 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت إلى قطاع غزة  عبر معبر رفح البري.

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و أكد موفد القاهرة الاخبارية، أن هناك حالة تأهب قصوى في معبر رفح انتظارا لسريان الهدنة المعلم عنها بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والكيان المحتل من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.

في سياق متصل،  أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية خاصة في قطاع غزة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند: " إن أسلوب تفاعل  المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية".

وأضاف الرئيس السيسي:"  لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الارواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة ".

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