انطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر بطنطا لدعم وتأييد الرئيس السيسي

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي نظمتة النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم ، وعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وذلك بحضور، الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ،الدكتور ،مجدي مرشد نائب رئيس الحزب رئيس المكتب التنفيذي ،اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب الامين العام عضو مجلس الشيوخ ،د.السعيد غنيم النائب الاول لرئيس الحزب النائب احمد مقلد ،نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب ، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ، احمد خالد ،نائب رئيس الحزب ،محمد رمضان نائب رئيس الحزب ، محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظةالقاهرة، اسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،النائب د.حنان عوض ،عضو مجلس النواب، وهيثم النحاس مساعد امين الحزب بالغربية، وماجده بدوي ،امين الاعلام بحزب المؤتمر



كما شارك النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، والنائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، النائبة ايريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحري العشري عضو مجلس النواب، النائب محمود عبد الله شيوخ ، غباشي بدير عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الكنيسة والازهر وعدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية .



ورحبت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، ومنظمة المؤتمر، اليوم عرس سياسي ، صوتك امانه لانه هو اللي هيحدد مستقبلنا وهيرسم بكرة.

ودعت الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي ، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتمكين المرأة والشباب، ونستكمل حياة كريمة، وشبكات الطرق ،وانجازات كثيرة لا يسعنا الوقت لعرضها كلها وعشان كدة لازم ننزل ونرد له الجميل.