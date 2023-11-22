البلشي: أكثر من 1000 صحفي واجه الموت فى غزة لأجل نقل الحقيقة

قال الكاتب الصحفى ،خالد البلشي، نقيب الصحفيين، هناك أكثر من 1000 صحفي واجه الموت فى غزة من أجل نقل الحقيقة وكشف الأكاذيب التي تم تصديرها إلى الرأي العام الدولي.

واوضح نقيب الصحفيين خلال كلمة له فى الحلقة النقاشية التى تعقدها نقابة الصحفيين حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، أن هناك أكثر من 60 صحفيا استشهدوا في غزة.



وأضاف خالد البلشى ، أنه تم استهداف اسرة الصحفي وائل دحدوح، وأن هناك صحفية تم استهدافها بسبب نقلها بث مباشر من غزة، مؤكدا على أن هؤلاء الصحفيين قاموا بتغيير وتصحيح الروايات المزورة وتم كشفها.



وأشار البلشي إلى أن الاحتلال الصهيونى يستهدف الصحفيين ويهددهم بالقتل ويعترف بهذا علنا، موضحا أن هذا جزء من جرائم كثيرة يرتكبها الاحتلال في حق الصحفيين، مطالبا بضرورة محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه.