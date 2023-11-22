باحث: العائلات الإسرائيلية تطالب باختطاف نتنياهو مقابل إطلاق سراح الأسرى

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، عن أن بعض العائلات الإسرائيلية تطلب من حماس اختطاف نتنياهو وحكومته مقابل إطلاق سراح الأسرى، وذلك في ضوء الفشل الذريع والكبير في الوصول إلى الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

باحث يتحدث عن تبادل الأسرى

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل على الرغم من كل التكنولوجيا التي تمتلكها وانتشارهم داخل قطاع غزة في الوصول إلى أماكن تواجد الأسرى، والحديث هو أنه يتم القبض على قطاع غزة، والتحقيق معه ميدانيا، ويتم اعتقال بعض المدنيين من أجل الحصول على معلومات حول أماكن تواجد الأسرى.

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواجه ترسانة عسكرية قوية للغاية، وهذا أمر يجب النظر إليه بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، ألا أنها مازالت صامدة بشكل قوي في الفترة الراهنة.