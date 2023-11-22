العقارات بالمركز الأول.. تعرف على ترتيب قطاعات البورصة المصرية اليوم الأربعاء

يستعرض صدى البلد ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول خلال تعاملات البورصة اليوم الأربعاء حيث تصدر قطاع العقارات بقيمة تداول بـ 1.12 مليار جنيه من خلال كمية تداول 431.77 مليون بتنفيذ 29.37 ألف عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول 654.7 مليون جنيه من خلال كمية تداول 407.48 مليون ورقة مالية بتنفيذ 14.56 ألف عملية.

وفي المركز الثالث، جاء قطاع قطاع البنوك بقيمة تداول 643.4 مليون جنيه من خلال كمية تداول 10.19 مليون ورقة مالية بتنفيذ 4.16 ألف عملية.

جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع بقيمة تداول 512.6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 19.8 مليون ورقة بتنفيذ 15.57 ألف عملية.

وسجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الخامس بقيمة تداول 385.07 مليون جنيه من خلال كمية تداول 329 مليون ورقة مالية بتنفيذ 12.03 ألف عملية.