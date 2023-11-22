عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقارات بالمركز الأول.. تعرف على ترتيب قطاعات البورصة المصرية اليوم الأربعاء

صدى البلد

يستعرض صدى البلد ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول خلال تعاملات البورصة اليوم الأربعاء حيث تصدر قطاع العقارات بقيمة تداول بـ 1.12 مليار جنيه من خلال كمية تداول 431.77 مليون بتنفيذ 29.37 ألف عملية.

 

وجاء في المركز الثاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول 654.7 مليون جنيه من خلال كمية تداول 407.48 مليون ورقة مالية بتنفيذ 14.56 ألف عملية.

وفي المركز الثالث، جاء قطاع قطاع البنوك بقيمة تداول  643.4 مليون جنيه من خلال كمية تداول 10.19 مليون ورقة مالية بتنفيذ 4.16 ألف عملية.

جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع بقيمة تداول 512.6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 19.8 مليون ورقة بتنفيذ 15.57 ألف عملية.

وسجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الخامس بقيمة تداول 385.07 مليون جنيه من خلال كمية تداول 329 مليون ورقة مالية بتنفيذ 12.03 ألف عملية.

البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية البورصة اليوم الأربعاء الخدمات المالية غير المصرفية المركز الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ترشيحاتنا

خصم 66%.. عرض البلاك فريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

دمر مربعا سكنيا.. جيش الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

قانون الـ 3 دقائق.. عادة تفعلها تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ