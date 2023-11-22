عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني سابق: القصف الإسرائيلي على غزة لم يتوقف حتى الآن

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الهدنة هي بداية مسار طويل إلى حد ما لأن تلك الصفقة هي اجتزاء الأمور، وهي ليست صفقة شاملة وإنما صفقة متدرجة تبدأ بعدد محدود، ومن ثم قد يحدث وقف إطلاق نار آخر للبحث عن آخرين، وهذا المسار يريح الفلسطينيون ولو لفترة وجيزة من القتل اليومي، ومن إراقة الدماء، ومن التشرد. 

وزير فلسطيني يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى 

وأضاف "عمرو"، خلال تصريحات عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن صفقة تبادل الأسرى والهدنة مفيدة على الجانبين، سواء الإفراج عن نساء وأطفال، فضلا عن وقف إراقة الدماء من قبل القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى الآن. 

وتابع الوزير الفلسطيني السابق، أن الفلسطينيون سيتفيدون من الهدنة في قضاء أمور لم يكن يستطيعوا تقديمها خلال فترة القتال، منها عودة بعض المغادرين لمنازلهم، وقد يستطيع الفلسطينيون تنظيم بعض شؤونهم، وربما لا يتوقف الأمر عند 4 أيام، وقد تكون بداية لوقف إطلاق النار بشكل أطول خلال الفترة المقبلة، وهو ما يريح الفلسطينيون نسبيا. 

واستكمل، أن هناك ضغوط على إسرائيل من قبل أمريكا، ومن قبل جهات أخرى بضرورة وقف إطلاق النار بشكل تام، والتوصل إلى حل سياسي، خاصة أنهم لم يحققوا أي أهداف داخل قطاع غزة، ويسعون إلى تحقيق أي إنجاز، ولكن من الصعب، في ضوء الضغوط التي تزيد على إسرائيل في الفترة الراهنة. 

الهدنة صفقة تبادل الاسرى أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد الفلسطينيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

موضوعات متعلقة

ليست شريكا في جهود مصر وقطر.. مستشار الرئيس الفلسطيني يهاجم أمريكا

لا يوفون بالعهود.. تحذير عاجل من مستشار الرئيس الفلسطيني بشأن التعامل مع الصهاينة

انقسام حاد .. أول رد فعل من الحكومة الإسرائيلية بعد صفقة تبادل الأسرى|فيديو

أحمد موسى يكشف حقيقة وقوع تسريب غاز في القرية الذكية

الخارجية تكشف ملامح مشروع قرار مصري لتقديمه إلى مجلس الأمن

الخارجية: مجلس الأمن مقصر في التعامل مع الوضع الإنساني بقطاع غزة

الخارجية: وقف العمليات العسكرية في غزة فرصة لإدخال المساعدات وعلاج المصابين

بيسرقوا الجثث.. تفاصيل هامة حول تجارة الأعضاء على حساب شهداء فلسطين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

دمر مربعا سكنيا.. جيش الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو

رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يهدد بتكرار مجا.زر غزة في بيروت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

ذوقك في الرجالة هيتغير.. ملابس رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ