وزير فلسطيني سابق: القصف الإسرائيلي على غزة لم يتوقف حتى الآن

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الهدنة هي بداية مسار طويل إلى حد ما لأن تلك الصفقة هي اجتزاء الأمور، وهي ليست صفقة شاملة وإنما صفقة متدرجة تبدأ بعدد محدود، ومن ثم قد يحدث وقف إطلاق نار آخر للبحث عن آخرين، وهذا المسار يريح الفلسطينيون ولو لفترة وجيزة من القتل اليومي، ومن إراقة الدماء، ومن التشرد.

وزير فلسطيني يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى

وأضاف "عمرو"، خلال تصريحات عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن صفقة تبادل الأسرى والهدنة مفيدة على الجانبين، سواء الإفراج عن نساء وأطفال، فضلا عن وقف إراقة الدماء من قبل القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى الآن.

وتابع الوزير الفلسطيني السابق، أن الفلسطينيون سيتفيدون من الهدنة في قضاء أمور لم يكن يستطيعوا تقديمها خلال فترة القتال، منها عودة بعض المغادرين لمنازلهم، وقد يستطيع الفلسطينيون تنظيم بعض شؤونهم، وربما لا يتوقف الأمر عند 4 أيام، وقد تكون بداية لوقف إطلاق النار بشكل أطول خلال الفترة المقبلة، وهو ما يريح الفلسطينيون نسبيا.

واستكمل، أن هناك ضغوط على إسرائيل من قبل أمريكا، ومن قبل جهات أخرى بضرورة وقف إطلاق النار بشكل تام، والتوصل إلى حل سياسي، خاصة أنهم لم يحققوا أي أهداف داخل قطاع غزة، ويسعون إلى تحقيق أي إنجاز، ولكن من الصعب، في ضوء الضغوط التي تزيد على إسرائيل في الفترة الراهنة.