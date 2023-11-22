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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية "معا ضد الغلاء"

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.


جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الغربية يرافقه العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية المهندس شريف يونس، أكبر معرض لبيع السلع الغذائية "معا ضد الغلاء" والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجيستية بطنطا والذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظة بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بحضور رئيس مركز ومدينة طنطا حسام عبد اللطيف.
ووسط إقبال كثيف من المواطنين، افتتح المحافظ أجنحة المعرض والذي يشارك فيه 60 شركة عارضة، يضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها "السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه واللحوم"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.


وأشاد المحافظ خلال تفقده بالمنتجات والتي تضم اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأرز والسكر وكافة السلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الأساسية للمواطن، كما أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وهو أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه، مؤكدا أن هذه المعارض تأتي أيضا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، التصدي لاحتكار التجار الجشعين، مضيفا أن المحافظة تسعى حاليا في التوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.


وخلال تفقده للمعرض، شدد المحافظ على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة مؤكدا متابعته اليومية وشن حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعرض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية أمام المواطنين، ومؤكدا لهم أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوق المواطنين.


جدير بالذكر أن المحافظة قامت بافتتاح العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة (معا ضد الغلاء) بكافة مراكز ومدن المحافظة بهدف الحد من غلاء الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 

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