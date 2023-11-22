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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: الاحتلال مستمر في أفعاله حتى يفكك حركة المقاومة

صدى البلد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر حتى تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة وإعادة الأسرى.

زعم جالانت التزام الاحتلال باستكمال الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها.

وأكد جالانت على أن حماس لا تفهم إلا لغة القوة وسنعزز نشاطنا العسكري.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو ، اليوم ، أن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وأعلن نتنياهو السماح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع نتنياهو: "الضغط العسكري على حماس مقرونًا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة التبادل".

ولفت نتنياهو إلى أنه منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع الأسرى، ويسعى لإعادة المزيد من الأسرى في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو على أن العملية البرية بغزة تهدف لإعادة الأسرى والقضاء على المقاومة. 

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