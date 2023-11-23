عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تشغيلا تجريبيا لأجهزة التصويت في121 دولة

صدى البلد

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

فى 5 خطوات.. اعرف لجنتك بالرقم القومى في الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية تكشف مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024

حيث تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

متى تبدأ فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج

وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن. كما سبق هذه اللقاءات، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.

الانتخابات الرئاسية القنصليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

موضوعات متعلقة

فى 5 خطوات.. اعرف لجنتك بالرقم القومى في الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية تكشف مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024

17 يوما تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي 2024

متى تبدأ فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج

آخر موعد للتسجيل الإلكترونى لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .. غدا

محاكمة تاجر لاتهامه بقتل مالك محل مشويات بالبدرشين .. غدا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

ترشيحاتنا

خسائر فادحة في جيش الاحتلال.. بيان مهم من كتائب القسام

الخارجية الإيرانية: الهدنة في غزة نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني

ممثل اليونيسف بمصر: أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية ويحتاجون للعلاج

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

جامعة الأزهر في قائمة أفضل 10% عربيا بتصنيف التايمز

ممثل اليونيسف بمصر: أوضاع غزة مروعة.. و3 لترات مياه يوميا لكل شخص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

فيديو

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ