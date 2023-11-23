أحمد حسن مكي: الدوري السعودي مختلف الآن.. وسعيد بانضمامي لنادي أحد|فيديو

أعرب أحمد حسن مكي، مدرب نادي أحد السعودي الجديد، عن سعادته للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي “القسم الثاني”.

وقال أحمد حسن مكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أتمنى أنها تكون بداية جيدة لي، والكل يعرف أن الوضع الآن في الدوري السعودي مختلف والكرة في السعودية تطورت كثيرًا».

وأكد حسن مكي أنه اتفق مع رئيس نادي أحد على جميع تفاصيل انضمامه للجهاز الفني للفريق.

وحول رحيله عن منصب المدرب العام في نادي سموحة، قال مكي: «نادي سموحة هو بيتي وأنا لعبت في النادي 5 سنين، وأنا في الأول والآخر ابن النادي، وإن شاء الله في يوم من الأيام أرجع للنادي مرة أخرى».

وحول حديثه مع أحمد سامي، المدير الفني لسموحة في مسألة رحيله، قال مكي: «لم أتحدث مع الكابتن أحمد سامي في هذه المسألة».

وتحدّث "مكي" عن أنه شعر بنوع من التهميش في دوره في الجهاز الفني لنادي سموحة خلال فترة تواجده.