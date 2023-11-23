مستشفى شفاء الأورمان تعرض تجربتها بمؤتمر علماء الأورام المصريين"الطيور المهاجرة" بالأقصر

بالتعاون مع مستشفيات شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، انطلق المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل الذي يقام بعنوان "عودة الطيور المهاجرة " بالأقصر تحت رعاية وزارة الهجرة بحضور أكثر من 300 طبيب استمرارًا لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي واخر ما توصل إليه العلم لعلاج الأورام.



وقال الدكتور، هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان عرضت تجربتها خلال المؤتمر، موضحا أنها تعد أول مستشفى متخصص في صعيد مصر تقدم هدمة طبية لمرضي الأورام للكبار والأطفال تشمل على العلاج( الجراحى ، الكيميائي ، الاشعاعى، التاهيلى) والتى حققت فيها أرقام قياسية تفوقت من خلالها لتكون منارة طبية في مجال الاورام .



فيما عرض الدكتور عماد شاشة العرض الخاص بتجربة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان عن التميز في الخدمات الطبية منذ نشأتها، ودور البحث العلمى فى التطور في مواجهة التحديات في مجال الأورام السرطانية لمرضي الصعيد، مؤكدا على أن الخدمات الطبية المجانية المميزة في مجال مكافحة الأورام تتم من خلال كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى من خلال عدة محاور منها دعم المستشفى بالأجهزة القياسية العالمية ، التدريبات المتنوعة للأطباء واطقم التمريض طوال العام، مشاركة شباب الأطباء في المؤتمرات الطبية العالمية، عمل أوراق بحثية متخصصة في مجال الأورام والاحتكاك بالمدارس العلمية المختلفة حول العالم مما يزيد من كفاءة الأطباء وتطورهم المستمر مما ساهم في تطور الخدمات الطبية المجانية المقدمة ورفعت نسب العلاج للمرضي في الصعيد.

بينما أوضحت الدكتورة مرفت مطر منسق المؤتمر، أن المؤتمر يقام بشكل سنوي بمشاركة نخبة كبيرة من علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل والجامعات ومراكز الأورام البحثية، ومجموعة شباب الأطباء استمرارًا لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي وذلك إيمانًا باهمية التواصل وتبادل الخبرات ودراسة آخر ما توصل له العلم في مجال بحوث الأورام فى مختلف المراكز الطبية حول العالم.

يشارك في المؤتمر 300 طبيب بهدف الوصول إلى توصيات محددة للارتقاء بالبحث العلمي، وكيفية إفادة المرضى المصريين، وكذلك شباب الأطباء، ومناقشة آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام الثدي والقولون والرئة وأمراض الدم وأورام المثانة والبروستاتا والعلاج المناعي والموجه، وأحدث علاج مرض لوكيميا الدم "CAR-T"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

ومن جانبه، أبدى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره الكامل للعلماء والخبراء المصريين في مجال الأورام داخل وخارج مصر في إصرارهم على إقامة المؤتمر "الطيور المهاجرة" سنويا في الأقصر والحرص على مشاركة اكبر عدد من شباب الأطباء لتبادل الخبرات والتعرف على الجديد في مجال علاج الأورام السرطانية المختلفة وأخر ما توصل إليه العلم ، مرحبا بالمشاركين في المؤتمر ومثمنا دعمهم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان وعرض تجربتها الرائدة في علاج السرطان، واستمرارها في دعم مرضي الصعيد.

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