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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 93 محضرا متنوعا خلال حملات على مرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت إدارة شرطة المرافق، حملات مكبرة بمدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .

وأوضح خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات استهدفت مناطق ابوالحجاج، وابوالجود، ومعدية الأهالي، وشرق السكة، والسوق السياحي، وسوق الصنايع. 

يأتي ذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، رئيس مجلس مدينة الأقصر  ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأسفرت الحملات عن تحرير ٢٣ محضر إشغال، و٨ محاضر باعة جائلين، و١١ محضر نظافة عامة، وضبط ٤ ميكروفون تسبب ازعاج ، و١٧ محضر مضبوطات متنوعة، و٤٢ محضر إزالات إدارية.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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