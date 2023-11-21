أزهر الأقصر تفتتح المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة

افتتح الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل وزارة منطقة الاقصر الأزهرية المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد "معرض فن وعلوم الصعيد" للموهوبين والمبتكرين والذي أقيم بمكتبة مصر العامة في إطار التعاون الوثيق بينهم

وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وحضر المعرض لفيف من قيادات الأزهر الشريف بالأقصر وبمشاركة وكيل وزارة منطقة سوهاج ووكيل وزارة منطقة قنا ووكيل وزارة منطقة أسوان و حسن علي مدير التنسيق بالمنطقة الازهرية بالاقصر والدكتور يحيي عبد السلام مدير عام الأخصائيين الاجتماعيين و محمود إبراهيم مدير الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية و طارق عبد الكريم نائبا عن مدير مكتبة مصر العامة السيد محمد حساني ومسؤلي مكتب دعم الابتكار وريادة الاعمال بجنوب الصعيد



وضم المعرض عددا من اللوحات الفنية والكتب القيمة وبعض المجسمات للمساجد ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بمشاركة من طلاب الأزهر الشريف علي مستوي المحافظة



وقال الدكتور خليفه إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو دعمًا للطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة مؤكدا علي دعم الأزهر الشريف للطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل لوطننا المجيد

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