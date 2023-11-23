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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: مشروعات التطوير بالمحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة لا تألو جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة.


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ صباح اليوم الخميس المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفر الزيات وطنطا.


واستهل رحمي جولته - وفقا لبيان - بمتابعة الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.. موضحا أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وأن يكون مخصصا أكثر لسيارات النقل الثقيل.


وتابع جولته بتفقد طريق الشركات بمدينة كفر الزيات، لإزالة المعوقات التي تحول من الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الذي يبدأ من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر، مشيرا إلى أن هذا الطريق سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث أنه سيسهم في دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة للمرور بقلب المدينة.


كما تفقد رحمي، كورنيش كفر الزيات لمتابعة الأعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش.. مشيرا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشى وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفسا حضاريا لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.


وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الغربية أماكن منافذ بيع السكر المدعم بكفر الزيات وحي أول طنطا التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين.. مؤكدا أن الدولة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، ومكافحة كافة صور الاحتكار والغلاء.

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