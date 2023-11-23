أكاديمية البحث العلمي تعلن تفاصيل جائزة تكريم العالمات الشابات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن جائزة 2024 Science, She Says! Award لتكريم العالمات الشابات و ذلك في إطار تعاون الأكاديمية مع السفارة الإيطالية للشئون الخارجية بالتعاون مع التعاون الدولي (MAECI) من أجل النهوض بالعلم والعلماء.



تهدف تلك الجائزة لتكريم العالمات اللاتى ساهمن بشكل ملحوظ فى تقدم العلم والتكنولوجيا من إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا والمحيط الهادى و أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى.



بينما التقدم للجائزة ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/.../feat.../science-she-says-award-2/