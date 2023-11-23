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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن تفاصيل جائزة تكريم العالمات الشابات

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن جائزة 2024 Science, She Says! Award  لتكريم العالمات الشابات و ذلك في إطار تعاون الأكاديمية مع السفارة الإيطالية للشئون الخارجية بالتعاون مع التعاون الدولي (MAECI) من أجل النهوض بالعلم والعلماء.

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تهدف تلك الجائزة لتكريم العالمات اللاتى ساهمن بشكل ملحوظ فى تقدم العلم والتكنولوجيا من إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا والمحيط الهادى و أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى.


بينما التقدم للجائزة ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/.../feat.../science-she-says-award-2/

 

أكاديمية البحث العلمي السفارة الإيطالية

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