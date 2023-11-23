بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بعد اعتقال الاحتلال مدير مجمع الشفاء

أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، وعدد من الأطباء من الطاقم الطبي بالمجمع، وذلك بعد توقيفهم على الطريق الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقالت الكيلة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال، وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة .

واضافت أن قوات الاحتلال قصفت واقتحمت العديد من المستشفيات، وقتلت وأصابت المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والإسعافية والمرضى النازحين.

وطالبت الوزيرة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.