كانت بتشتري أكل.. 18 يناير الحكم على 16 متهما في إنهاء حياة بسنت

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، محاكمة المتهمين بتهمة إنهاء حياة الصغيرة بسنت ببولاق الدكرور، لجلسة 18 يناير للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسى أحمد، وعمر محمد محمد أمين سر الجلسة خالد شعبان، رأفت عبد التواب،طلعت عبده حسانين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضي 2022، عندما أُصيبت الصغيرة بسنت مجدي محمد، بطلق ناري أودى بحياتها على الفور، وذلك كان خلال خروجها من منزلها في منطقة بولاق الدكرور من أجل شراء الطعام، حيث تصادف ذلك مع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 16 شخصًا، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح؛ وذلك كان إثر وجود خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية تجاه بعضهم البعض إثر نشوب مشاجرة بينهم.

وكانت الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة 16 متهما: «سمير ص م »، و« أنور م أ»،و«محمد خ م أ»، و«أحمد س ع ح»، و« محمد ح م»، و«أحمد ش خ»، و«شريف أ م»، و«عبد الله ب»، و«سيد ك م»، و«محمود ن م»، و« أحمد ج ه»، و«محمود خ أ»، و«محمود ع م»، و«إسماعيل م غ»، و«عبد الرحمن ج ق»، و«عبد الرحمن ج ق»، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

وبإجراء التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة.