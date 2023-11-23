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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم البحر الأحمر» تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعا  موسعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير إدارة شئون الطلبة، في حضور  مصطفى عبده، وكيل المديرية، ومحمد مسلم مدير عام الخدمات التربوية، وفايزة أحمد، مدير عام التعليم العام، والدكتور وائل ذكي، مدير مكتب وكيل الوزارة، تناول الاجتماع استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، حيث وجه وكيل الوزارة بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، مع مراعاة  ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة والمراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات بفترة كافية.

 

كما شدد على ضرورة أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقاً لتعليمات الوزارة، مؤكداً على اللجان الفنية، بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كافٍ وتسليمها للمطبعة السرية.

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