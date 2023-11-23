معهد إعداد القادة: نعمل على إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للمشاركة بالبناء المجتمعي

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج والندوات التثقيفية لطلاب وأساتذة الجامعات بهدف بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل وتأهيل الطلاب فكريا وبدنيا تحقيقا للتنمية، ولإعداد خريجين قادرين علي مواجهة التحديات.

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى ومستشار وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابي بأن المعهد يعمل خلال هذا العام على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وتابع همام أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور همام ، اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وحرصهم على تمكين الشباب فى مختلف المجالات، وأوضح حرص معهد إعداد القادة لاستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي تُعد بمثابة قوة ناعمة في التأثير على وعي الشباب ونقل الخبرات لهم.

وقد التقى الإعلامي طارق علام ، بطلاب المعاهد العليا المصرية فى لقاء مفتوح فى حب الوطن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج "قادة التميز" الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي.

من جانبه، وجه الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الشكر للإعلامي الكبير طارق علام على حرصه بتواجده وسط الطلاب لتزويد طلابنا بخبراته العريقة ونصائحه القيّمة التي تساعدهم كثيراً في مسيرتهم.

وأكد الدكتور همام ، على اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وحرصهم على تمكين الشباب فى مختلف المجالات، وأوضح حرص معهد إعداد القادة لاستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي تُعد بمثابة قوة ناعمة في التأثير على وعي الشباب ونقل الخبرات لهم.

ورحب الإعلامي القدير طارق علام بالطلاب مؤكدًا أهمية دورهم في بناء مستقبل مصر ونهضتها، داعيًا إياهم إلى تعميق حب الوطن في نفوسهم، والالتزام بخدمة مصر والنهوض بها في كافة المجالات.

أكد على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة العامة وطرح أفكارهم ومبادراتهم التي من شأنها تطوير المجتمع وحل التحديات التي تواجهه، مشيدًا في الوقت ذاته بدور معهد إعداد القادة في صقل مواهب الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة الغد.

وأوضح علام ، على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي، وأهمية مكافحة الشائعات مؤكدًا على ضرورة نشر روح المواطنة الصالحة وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وحث الشباب على الرضا مستشهدا بقوله تعالى" ولسوف يعطيك ربك فترضى "، وتطرق علام لاستعراض بداية برنامج كلام من دهب وبداية فكرته بهدف نقل خبرات قصة النجاح للطلاب، وشدد على ضرورة ايمان الطلاب بقدراتهم ويكون لديهم فكر غير نمطي لتطوير الذات، لمواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية في العالم، لكي يكون لهم فرص في سوق العمل.

وقال الإعلامى طارق علام للشباب " اعرف عيوبك وعالجها" من خلال تأهيل الشباب لأنفسهم، ووضع مشروع حياة والعمل على تحقيقه.

وفي ختام اللقاء، أوضح علام أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار، وأجاب على تساؤلات الطلاب حول سبل تعزيز الانتماء للوطن.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور كريم همام درع المعهد للاعلامى القدير طارق علام تقديرا له.