بالأسماء .. 10 لاعبين يتصارع عليهم الأهلي والزمالك قبل الميركاتو الشتوي

كشفت الإذاعية نجلاء حلمى. كواليس عشر صفقات تستعد أندية الدوري الممتاز، لابرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع مطلع شهر يناير 2024 .



نجلاء حلمى، قالت فى افتتاحية برنامج صباحكو رياضة ،التى تقدمه عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ان الأندية بعد خوض 53 مباراة من لقاءات بطولة دوري النيل ، بدأت تعيد حساباتها وتسعى لتدعيم صفوفها بصفقات من العيار الثقيل خاصة مع لاعبين قاربت عقودهم مع أنديتهم على الإنتهاء أو عندهم مشاكل معهم .



وكشفت نجلاء حلمى، ان أولى الصفقات التى ينتظر حسمها هى صفقة عمر كمال عبدالواحد، الذى قارب عقده مع فيوتشر على الإنتهاء حيث يسعى الأهلي لضمه وينبقى الرتوش النهائية ليرتدى اللاعب القميص الأحمر .



وأوضحت نجلاء حلمى، ان فيوتشر، طلب الحصول على 7 مليون جنيه، بجانب إستعارة كريم نيدفيد لمدة موسم ونصف .



وفجرت مذيعة برنامج صباحكو رياضة مفاجأة من العيار الثقيل ان طاهر محمد طاهر، دخل ضمن الصفقة مع صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وهو ما سوف يحسمه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.



وكشفت نجلاء حلمى، أن الزمالك عرض على بيراميدز أحمد فتوح وأضافت أن هناك صفقات كثيرة ينتظر حسمها وتسعى أندية الدوري وعلى رأسها الأهلي والزمالك، لحسمها ومن بين هذه الأسماء مروان حمدي، مهاجم المصري البورسعيدي، ومحمد حمدي ظهير أيسر ،بيراميدز وأحمد رمضان بيكهام ، مدافع سيراميكا كليوباترا وزميله محمد شكري الظهير الأيسر ومحمد حمدي لاعب إنبي وزميله أحمد امين أوفا .