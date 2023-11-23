سرايا القدس تقصف تجمعات لقوات الاحتلال في عدة مناطق



أعلنت سرايا القدس قصفها لتجمعات قوات الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" ومحيط قصر العدل بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وكانت كتائب القسام اعلنت في وقت سابق قصف تحشدات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومن جانبها؛ استهدفت سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شرق جنوب مدينة غزة.

وذكرت سرايا القدس انها قصفت التحشدات العسكرية وجنود العدو في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون

وخاضت كذلك مجاهدو القسام اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بالأسلحة المناسبة وقذائف الهاون