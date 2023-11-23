وزير إسرائيلي يقترح فرض عقوبات ضد صحيفة "هآرتس" العبرية

اقترح وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية شلومو كارهي، اليوم الخميس، قرارا حكوميا لوقف أي إعلانات حكومية أو اشتراكات أو أي اتصال تجاري آخر مع صحيفة هآرتس اليومية، بسبب ما وصفه بـ "الدعاية الانهزامية والكاذبة" للصحيفة اليسارية ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب.

وأدان سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، صحيفة هآرتس لموقفها التحريري من الحرب واقترح ألا تدخل الدولة في أي اتفاقيات تجارية جديدة مع الصحيفة، ووقف جميع الإعلانات فيها حتى لو تم دفع ثمنها، وحظرها أي دفعات مستحقة من السداد، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأضاف وزير الاتصالات الإسرائيلي "منذ بداية الحرب، تلقى مكتبي العديد من الشكاوى بأن صحيفة هآرتس اتخذت خطا ضارا يقوض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري والقدرة على الصمود المجتمعي"، مشيرا إلى أن بعض مقالات صحيفة هآرتس ربما تكون قد "تجاوزت العتبة الجنائية"، ويقول إنه متأكد من أن هذا "سيتم فحصه من قبل السلطات المختصة".

وقاد شلومو كارهي حملة لتمرير لوائح حكومية طارئة تسمح لوزارته بإغلاق البث الإخباري الأجنبي الذي يعتبر ضارًا بالأمن القومي ويسبب التحريض، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن مسودته الأولية للوائح شملت وسائل الإعلام المحلية أيضًا.

ونتيجة لذلك، أغلقت وزارة الاتصالات الإسرائيلية قناة الميادين الإخبارية اللبنانية المرتبطة بحزب الله، لكنها لم تغلق بعد قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها، وهي الهدف الأصلي للوائح كارهي، حتى لا تثير استعداء الحكومة القطرية التي تخدمها كوسيط في مفاوضات الرهائن مع حماس.