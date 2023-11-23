مؤتمر بالوادي الجديد لشباب البرنامج الرئاسي لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية

عقدت محافظة الوادي الجديد مؤتمرا جماهيريا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات، بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات النائية والحدودية.



وتضمنت المؤتمر عدد من الفقرات والعروض التى تعكس حجم ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة على مستوى الجمهورية وداخل نطاق المحافظة حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن تلك الإنجازات واعقبها عدد من الفقرات وكلمة للمحافظ استعرض فيها الإنجازات التى تحققت على مدار الفترة الماضية.



وتستغرق زيارة مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات النائية والحدودية ثلاثة أيام والتى بدأها اليوم بتفقد المجمع الحكومي المميكن للمحافظة، الذى تيعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذى يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة على طريق التحول الرقمي.





كما قام بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة ويستكمل الزيارة بتفقد مركزى لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالداخلة والفرافرة وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.