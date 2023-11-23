الخارجية الإيرانية: الهدنة في غزة نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الهدنة المزمع البدء في تطبيقها صباح غدا الجمعة، في قطاع غزة هي نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورحب المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بإتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، واعتبره نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني المقاوم وبطولات المقاومة والخطوة الأولى نحو النصر.

واعتبر المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية أن الهدنة هي الخطوة الأولى في طريق الوقف الكامل لجرائم حرب الكيان الصهيوني الغاصب قاتل الأطفال ضد الفلسطينيين، ووصف هذا التطور بأنه نتيجة أكثر من 45 يوما من الصمود الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني المقاوم والصمود التاريخي لمقاتلي المقاومة والخطوة الأولى نحو النصر.

وأكد ناصر كنعاني على استمرار الجهود والمبادرات والمشاورات الدبلوماسية اليت تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والجهود المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، من أجل اتخاذ إجراءات فورية بهدف تثبيت واستمرار وقف إطلاق النار وإيقاف آلة القتل الجماعي للكيان الصهيوني وتقديم الإغاثة الفورية لسكان غزة العزل.

واضاف: لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه سيقرر مصيره ووطنه سواء في ساحة المعركة أو في الساحة السياسية، ووسيرد بشكل مناسب وحاسم ضد كل مخطط وإجراء غير مدروس وعدواني وقصير النظر من جانب الكيان الصهيوني الغاصب وداعميه المعروفين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قام بزيارة الى بيروت عشية وقف إطلاق النار ووصل مساء اليوم الخميس إلى الدوحة لاجراء محادثات مع المسؤولين القطريين، وصرح خلال زيارته إلى بيروت في حديث لقناة الميادين إنه إذا لم يبدأ ولم يستمر وقف إطلاق النار هذا فإن الأوضاع في المنطقة لن تبقى كما كانت قبل وقف إطلاق النار وسوف يتوسع نطاق الحرب.

وكان المتحدث اسم وزارة خارجية قطر "ماجد بن محمد الانصاري" قد اعلن مساء اليوم ان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدا من الساعة 7 من صباح يوم غد الجمعة حسب التوقيت المحلي.

وكانت حركة حماس وحكومة الكيان الصهيوني قد اعلنتا في بيانين منفصلين صباح أمس الأربعاء عن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام ، وبموجب هذا الاتفاق تقرر إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح 50 أسيراً أسرتهم حماس خلال عملية "طوفان الأقصى"، ويتضمن الاتفاق وقف الاشتباكات وإرسال المساعدات الإنسانية.