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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي.. وبـ180 ألف جنيه فقط اركب سيارة أوتوماتيك هاتشباك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

تتربع السيارة ميتسوبيشي اتراج، على قائمة إصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، كأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي داخل السوق المصري، على الرغم من حركة الزيادات الرسمية الاخيرة، والتي جعلت اسعار هذه النسخة ترتفع بقيمة اجمالية بلغت 60 الف جنيه.

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر إصدارات الـ SUV التي تحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية في مصر، نسبة إلى انتمائها لعائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اجيالها المتنوعة والتي حققت شعبية كبيرة، يرجع إلى الاعتمادية والمساحة الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تجهيزات كل فئة.

بـ180 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة أوتوماتيك هاتشباك

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة "أوتوماتيك"، وبسعر مناسب، حيث تتنوع الخيارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ومنها النسخة اسبرانزا M12، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، مع باقة من التجهيزات، وتحت شعار الصانع الصيني.

أحدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري في نوفمبر .. أسعار ومواصفات

استقبل السوق المصري عدد من السيارات الجديدة، والتي تنوعت من حيث التجهيزات الفنية، أوالتصميم الهيكلي، والعلامات التجارية، سواء كانت جديدة كليًا في مصر لاول مرة، او خضعت إلى بعض التعديلات باطلالة "فيس ليفت".

 

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" أعلى فئة.. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB، للبيع عبر الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط، حيث تباع السيارة تحت حالة كسر الزيرو، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2024، وللفئة الاعلى تجهيزًا.

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