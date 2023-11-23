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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة: رفض تهجير الفلسطينيين أصبح محسوما عند مصر وأمريكا والعالم كله

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ رفض تهجير الفلسطينيين أصبح محسومًا عند مصر وأمريكا والعالم كله، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الحفاظ على القضية الفلسطينية.

عادل حمودة يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": «مصر الآن ممثلة في رئيس الدولة المصرية تدعم بقاء القضية الفلسطينية بصرف النظر عن الدولة التي من المخطط أن يُهجر الفلسطينيون إليها حتى لا تنتهي القضية».

وتابع الكاتب الصحفي: «الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية، فهي أساسية وليست محورية بالنسبة إلى مصر، فالدولة المصرية تستقبل ضيوفا من دول كثيرة بالعالم، لكن تهجير الفلسطينيين يعني أنهم لن يعودوا إلى أرضهم مرة أخرى».

وأكد: «خلال الأحداث التي جرت في قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الماضية خرج 300 ألف فلسطيني من غزة، وبالتالي، فإن الكثافة السكانية قلت، ولكن الفلسطينيين ضربوا مثالا رائعا على البقاء والصمود والاستمرار».

عادل حمودة الفلسطينيين جمال عنايت القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطينيين

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