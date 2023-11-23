ترويج الفسق.. سقوط 5 سيدات يقدن شبكات مشبوهة بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

قامت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية بنطاق محافظة الإسماعيلية إستهدفت القائمين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام الأول بتسهيل وإستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.. ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

كما تم ضبط (سيدتين) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل إستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.. ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

وضبط (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية") لقيامهما بإستيقاف قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بغرض التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.