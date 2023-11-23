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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول صور لحفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة

سمر حمزة
سمر حمزة

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا، التهنئة القلبية والتبريكات إلي لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة سمر حمزة، بحفل زفافها ، الذي يقام حاليا في احد فنادق الاسكندرية.

وقال الدكتور أشرف صبحي خلال مكالمته مع سمر حمزة: "كل التهاني القلبية بحفل الزفاف، وخالص الأمنيات بحياة زوجية سعيدة ومليئة بالنجاح والسعادة والتفاهم، ومستقبلًا مشرقًا معًا، وأن ينعم الله عليكما بالتوفيق والرزق، وأن يجعل حياتكما مليئة بالازدهار والنجاح".

وظهرت أول صورة لسمر حمزة في حفل زفافها أثناء مكالمة وزير الرياضة معها ، حيث تحدث إليها بالفيديو ، حرصا منه على تهنئتها ومشاركتها فرحتها

يذكر أن بطلة منتخبنا في المصارعة، قد تصدرت التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول.

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