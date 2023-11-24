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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الطيران تشارك في مؤتمر الإيكاو بدبي للوقود البديل للطائرات (CAAF/3)

وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني

شارك وفد  من وزارة الطيران المدنى  في المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل(CAAF/3) والمنعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني(إيكاو)، خلال الفترة من 20 إلى 24 خلال شهر نوفمبر الحالي، بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بحضور دولي واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بينهم وفود حكومية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات الصلة ورؤساء تنفيذيون لشركات الطيران والوقود والشركات المصنعة للطائرات .

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة  في مختلف الأنشطة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بشأن الحفاظ على البيئة والتحول إلى الأخضر بحلول عام ٢٠٥٠.

وناقشت أعمال المؤتمر عدة موضوعات حول مستجدات الطاقة البديلة وسياسات واقتصاديات تقليل انبعاث الكربون والتحول إلى الوقود المستدام ومراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربون .

وفي هذا السياق،، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على حرص الوزارة نحو دعم جهود التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء بالاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة داخل قطاع الطيران من أجل الحفاظ على البيئة وتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي؛ موضحًا الجهود المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وإنتاج الوقود الحيوي.

أعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره للدور الهام والمجهودات البارزة التي تبذلها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من أجل تعزيز المساعي الداعمة لقضايا البيئة ومستجدات الطاقة البديلة وسياسات خفض الإنبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود المستدام بمراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام  2050 ؛ مثمنًا الجهود الفعالة التي تقوم بها المفوضية الأفريقية للطيران المدني من خلال التنسيق الدائم ودعمها المستمر لجميع الدول الأعضاء بها؛ لاسيما الجهود الفعالة خلال الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المؤتمر من أجل الخروج بوجهه نظر إقليمية وإفريقية موحدة..

وفي سياق متصل تأتي مشاركة الوفد المصري؛ إنطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم به وزاره الطيران المدنى من خلال التنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدنى وخبراء البيئة الأفارقة والممثلين الأفارقة في منظمة الطيران المدني الدولي (مجموعة AFI)، وإسهامهم في إعداد وتقديم أربع أوراق عمل إلى منظمة الطيران المدني الدولي لمعالجة بنود جدول الأعمال المختلفة التي تهم جميع الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية؛ الأمر الذى دعم منح جمهورية مصر العربية شرف تقديم آراء اللجنة الأفريقية للطيران المدني والدول الأعضاء فيها بشأن ورقة العمل WP/16 رؤية الإيكاو لعام 2050 لـ SAF/LCAF والإطار العالمي خلال حدث CAAF/3.

هذا وقد ضم الوفد المصرى كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم لدى مجلس منظمة الإيكاو والطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران المدني لشئون النقل الجوى .

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