ثقافة الطارف بالأقصر تناقش التغيير المناخي وأثره في البيئة

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التغيير المناخي وأثره في البيئة "ألقاها العادلي حسان متحدثا عن، الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، والاحتباس الحراري ونتائجه السلبية وذوبان القطب الشمالي من ارتفاع درجة الحرارة .

بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وألقى قصيدتى "صمت، صديقان "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "معالم من محافظة الأقصر" نفذها حسن رفاعي.

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "مواجهة التحديات الاقتصادية" ألقاها محمد أمام موضحا، أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد، وخطوات مواجهة التحديات الاقتصادية، وخطط الدولة للنهوض بالاقتصاد على المدى البعيد، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العولمة والهوية الثقافية" أوضح عمرو عبد الصبور مفهوم العولمة، وامتداد العولمة وتخطيها لحواجز المكان، نظرا لتقدم الاتصالات وتكنولوجيا الإنترنت.

عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "تيسير تكاليف الزواج" ألقاها عبد الستار على موضحا فضل الزواج، وقلة المهور بركة الزواج.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي حيث، نظم قصر ثقافة الطود احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة السحر والجمال "ألقاها عبد الغفور عبدالله، وأمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "الأقصر"، ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر، وورشة فنية عن أهم معالم مدينة الأقصر نفذتها هند مصطفى.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "ابوي جميل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر أحمد عراقي رئيس النادي، وألقى القاص محمد مصطفى الضبعاوي قصة بعنوان "شجر الزيتون"، الشاعر أحمد علي قصيدة بعنوان "غيرتك على"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية من ورق نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ورق ابيض وألوان فلوماستر.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، كما أقامت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" الأرنب الصغير" تأليف عزمي محمد سردتها غادة محمد، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراطية الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" وكان يوما" تأليف إبراهيم أصلان سردتها وردة حسن، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "ملك الغابة" أداء هناء عباس ونرمين البير.