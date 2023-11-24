عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الطارف بالأقصر تناقش التغيير المناخي وأثره في البيئة

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة  لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التغيير المناخي وأثره في البيئة "ألقاها العادلي حسان متحدثا عن، الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، والاحتباس الحراري ونتائجه السلبية وذوبان القطب الشمالي من ارتفاع درجة الحرارة .

 

بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وألقى قصيدتى "صمت، صديقان "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "معالم من محافظة الأقصر" نفذها حسن رفاعي.

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "مواجهة التحديات الاقتصادية" ألقاها محمد أمام موضحا، أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد، وخطوات مواجهة التحديات الاقتصادية، وخطط الدولة للنهوض بالاقتصاد على المدى البعيد، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العولمة والهوية الثقافية" أوضح عمرو عبد الصبور مفهوم العولمة، وامتداد العولمة وتخطيها لحواجز المكان، نظرا لتقدم الاتصالات وتكنولوجيا الإنترنت.

عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "تيسير تكاليف الزواج" ألقاها عبد الستار على موضحا فضل الزواج، وقلة المهور بركة الزواج.

 

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي حيث، نظم قصر ثقافة الطود احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة السحر والجمال "ألقاها عبد الغفور عبدالله، وأمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "الأقصر"، ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر، وورشة فنية عن أهم معالم مدينة الأقصر نفذتها هند مصطفى.

السوق السياحي.. قبلة الزائرين في الأقصر

مفاجأة سعيدة لفتاة الأقصر ضحية مدرب الجيم

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "ابوي جميل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر أحمد عراقي رئيس النادي، وألقى القاص محمد مصطفى الضبعاوي قصة بعنوان "شجر الزيتون"، الشاعر أحمد علي قصيدة بعنوان "غيرتك على"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية من ورق نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ورق ابيض وألوان فلوماستر.

 

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، كما أقامت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" الأرنب الصغير" تأليف عزمي محمد سردتها غادة محمد، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراطية الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" وكان يوما" تأليف إبراهيم أصلان سردتها وردة حسن، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "ملك الغابة" أداء هناء عباس ونرمين البير.

الأقصر التغيير المناخي الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافية والفنية الثقافة الصعيد الثقافي الفعاليات الثقافية أمسية شعرية ثقافة حسن فتحى فرع ثقافة الاقصر فنون تشكيلية مكتبة الطفل والشباب مكتبة النمسا الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الإسكان تضع خطة لمواجهة مخاطر الأمطار بموسم الشتاء.. فيديو

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بدء الهدنة.. شاحنات الوقود تتوافد على قطاع غزة عبر معبر رفح| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ