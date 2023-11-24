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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار نفط برنت ترتفع قبل إعلان قرار "أوبك+" بشأن الإنتاج

صدى البلد

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الجمعة، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف "أوبك+" سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.

 

وبحلول الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.71 دولار، بعد أن انخفضت 0.7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.72 دولار، مقارنة بإغلاق يوم أمس أول الأربعاء. 

ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الخميس لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف أوبك+، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، السوق بإعلانه يوم الأربعاء أنه سيؤجل اجتماعا وزاريا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

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