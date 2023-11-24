رئيس وزراء إسبانيا يشيد بتعامل ودعم مصر للقضية الفلسطينية

قال رئيس وزراء إسبانيا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة مصر ووضع آليات للتعامل مع الحرب داخل قطاع غزة.

وأكمل خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، يجب أن نبدأ في حل الحرب داخل الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين، فنحن بحاجة إلى منظور جاد لتحقيق السلام، ويجب أن يكون هناك حل شامل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، المستمر منذ أكثر من قرن.



وشدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدور بناء وفعال، ونتمنى أن تعقد مؤتمرا دوليا لوضع حد لتلك الدائرة اللا متناهية لهذا الصراع.

ووجه الشكر لدولة مصر على دعمها المستمر لحل الصراع العربي الإسرائيلي.