تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق سلسلة Huawei Nova 12، وقد كشف عرض مسرب عن التصميم الذي قد يبدو عليه أجهزة الفئة المتوسطة القادمة، وفقا لأحد المصادر، ستكون هناك ثلاث كاميرات في الخلف، وستحتوي إحداها على ضوء حلقة LED.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتشابه جزيرة الكاميرا مع اصميم طرازات هواوي Nova 11، مع وجود دائرة ذهبية كبيرة حول الكاميرا الرئيسية، لكن محاذاة الكاميرات الأصغر مختلفة.

تسريب يكشف مواصفات هاتف هواوي Huawei nova 12

كما يظهر زر التشغيل بارزا عن إطار الهاتف، مما يعني أن هذا الهاتف سيحتوي على شاشة من نوع OLED ستتميز بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

Huawei Nova 12

وفقا للتقارير، سيكون هناك ما لا يقل عن ثلاثة أجهزة ضمن تشكيلة Nova 12، وستجلب المجموعة أيضا أول ظهور لمجموعة شرائح 5G جديدة، ستتمتع السلسلة الجديدة بشحن أسرع، وكاميرات خلفية وأمامية أفضل.

وبالنسبة لإصدار هواوي السابق Nova 11 Pro، فهو يحزم بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، والذي يعد بشحن الهاتف من 0 إلى 60% شحن خلال 10 دقائق فقط.

وكانت آخر إصدارات سلسلة هواوي نوفا 11، هو هاتف Huawei Nova 11 SE، والذي يتميز بشاشة من نوع OLED، بقياس6.67 بوصة مع دعم دقة +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بمعالج ثماني النواة Snapdragon 680 من شركة كوالكوم، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يعد بشحن الهاتف من 0 إلى 100% خلال 32 دقيقة.