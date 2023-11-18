عملاق التصوير.. هاتف رائد من هواوي الأفضل من حيث الكاميرا

يعد هاتف Huawei Mate 60 Pro+ أحدث جهاز رائد في سلسلة هواوي الجديدة Mate Pro، يواصل هذا الهاتف المحمول الرائد اختبار حدود الكاميرات عالية الأداء، حيث تم إخضاع الجهاز لمجموعة اختبارات كاميرا ضمن منصة DxOMark الصارمة لقياس أدائه في جودة الصور والفيديو والتكبير والتصغير من منظور المستخدم النهائي.

وذكر موقع “gizchina”، حقق هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+ نتائج ممتازة في اختبارات كاميرا DXOMARK، حيث يحتل هذا الجهاز الآن المرتبة الأولى بإجمالي نقاط 157، وهو يتفوق على شقيقه Huawei Mate 60 برصيد 156، ولم تتمكن هواتف رائدة مثل iPhone 15 Pro Max وiPhone 15 Pro من تسجيل 154 نقطة لكل منهما، وفي المركز الخامس جاء هاتف Google Pixel 8 الذي حصل على 153 نقطة.

مواصفات الكاميرا لهاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+

ووفقا لاختبارات منصة الأداء DxOMark، يحتل هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+ المرتبة الأولى في الصور والبوكيه بمجموع 160 و80 نقطة على التوالي، ومع ذلك، فإن درجات التكبير والفيديو هي 152 و148 لتحتل المرتبة الرابعة و38 على التوالي، وبشكل عام، لا يزال الأداء العام يحتل المركز الأول.

نتائج اختبارات منصة الأداء DxOMark لهاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+

- الكاميرا الرئيسية: يتميز هاتف هواوي ميت 60 برو بلس، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة مكافئة 24 مم f/1.4 – f/4.0 قابلة للتعديل تلقائيا، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

- زاوية فائقة الاتساع: بدقة 40 ميجابكسل، عدسة f/2.2 مكافئة مقاس 13 مم، تركيز بؤري تلقائي

- العدسة المقربة: تأتي بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، عدسة f/3 مكافئة 90 مم.

وفي وضع الصورة، حقق هاتف Huawei Mate 60 Pro+ أفضل نتيجة بين جميع الأجهزة التي تم اختبارها حتى الآن، حيث سجل الجهاز 160 نقطة في فئة الصور، وهي أعلى درجة سجلتها DXOMARK على الإطلاق.

وبالنسبة لاختبارات الفيديو، يأتي هاتف Huawei Mate 60 Pro+ مزودًا بوضع الفيديو HLG HDR الذي يوفر أفضل النتائج الإجمالية، حيث سجل الجهاز 148 نقطة في فئة الفيديو، مع التعريض الضوئي الجيد واللون والحفاظ على التفاصيل في ظروف الإضاءة الساطعة.

هواوي Huawei Mate 60 Pro+

مواصفات هاتف Huawei Mate 60 Pro+

يتميز هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+، بشاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1260× 2720 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2، والهاتف حاصل على تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما.

ويتم تشغيل هاتف Huawei Mate 60 Pro+، بمعالج Kirin 9000s، والمطور من قبل شركة هواوي بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويمتاز هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصرى للصورة OIS، متصلة بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+ بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر USB-C أو بقدرة 50 وات لاسلكيا، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف الشركة الجديدة.