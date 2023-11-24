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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعرت بالعجز| كيف وجهت هند صبري صفعة إلى الغرب بسبب فلسطين؟!.. حكاية استقالة هزت العالم

صور ارشيفية
صور ارشيفية

مع مرور 46 يومًا على حصار إسرائيل لقطاع غزة، يظهر العالم أمام واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في الوقت الحالي. وفي خطوة مفاجئة ومؤثرة، أعلنت الممثلة التونسية الشهيرة، هند صبري، عن استقالتها من دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

 

"تجويع غزة" وقصة استقالة هند صبري

وفي بيان نشرته عبر حسابها في X، كشفت هند صبري عن تجاربها الشخصية خلال هذا الحصار القاسي. 

وأكدت أنها شعرت بالعجز مع زملائها في برنامج الأغذية العالمي، حيث لم يكونوا قادرين على تقديم المساعدة الكاملة للمحاصرين في غزة، خاصة الأطفال والأسر المتضررة.
 

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